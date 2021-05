KE prognozuje wyższy wzrost PKB i wyższą inflację w Polsce

W tym roku najszybszy wzrost gospodarczy w UE ma być we Francji (5,7 proc.), a najwolniejszy w Niderlandach (2,3 proc.). W przyszłym roku najszybciej ma natomiast rozwijać się Grecja (6,8 proc.), a najwolniej Finlandia (2,8 proc.).

- Choć to nie koniec problemów, perspektywy gospodarcze Europy są już o wiele korzystniejsze. Ze względu na wzrost odsetka osób zaszczepionych, luzowanie restrykcji i powolny powrót do normalnego życia poprawiły się prognozy gospodarcze dla UE i strefy euro na ten i przyszły rok. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności pomoże odbudować gospodarkę i zapewni prawdziwy przełom w 2022 r., zwiększając inwestycje publiczne do najwyższego poziomu od ponad dziesięciu lat – stwierdził Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.