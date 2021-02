Gospodarka Niemiec znów się załamie przez lockdown

Niemiecka gospodarka skurczyła się o 5 proc. w 2020 r., co sugeruje, że pomimo drugiego lockdownu aktywność gospodarcza w ostatnim kwartale utrzymała się na stosunkowo dobrym poziomie. Eksperci Allianz Research i Euler Hermes przewidują, że w I kwartale twardy lockdown, obejmujący zamknięcie mniej kluczowych gałęzi handlu detalicznego, będzie trwać sądząc po rozwoju sytuacji, tj. utrzymującym się wysokim poziomie nowych przypadków Covid-19, znacznym obłożeniu oddziałów intensywnej terapii oraz rosnącymi obawami o rozprzestrzenianie się nowego, zakaźnego szczepu Covid-19. Stąd spodziewać się można, iż złagodzenie restrykcji przyniesie efekty najwcześniej w marcu. W sytuacji, gdy każdy tydzień blokady kosztuje niemiecką gospodarkę około 4 mld EUR, co oznacza utratę do -0,5 proc. kwartalnego wzrostu, znaczący spadek PKB jest niemal pewny, nawet jeśli perspektywy sektora produkcyjnego powinny pozostać korzystne.

