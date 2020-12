Dobre dane napływają z Azji. Czuć ożywienie

W Korei Płd. wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł z 51,2 pkt w październiku do 52,9 pkt w listopadzie. Na Tajwanie skoczył z 55,1 pkt do 56,9 pkt, w Japonii wzrósł z 48,7 pkt do 49 pkt - wciąż był na „recesyjnym” poziomie, ale spodziewano się średnio jego spadku do 48,3 pkt. W Indiach przemysłowy PMI spadł z 58,9 pkt do 56,3 pkt, ale nadal wskazywał na silną ekspansję w branży. W Australii wyhamował on jednak z 56,3 pkt do 52,1 pkt, a w Tajlandii z 50,8 pkt do 50,4 pkt. Rozczarowały dane z Wietnamu, gdzie PMI spadł z 51,8 pkt do „recesyjnych” 49,9 pkt.