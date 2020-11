Niemiecki przemysł broni się przed lockdownem

Według badania, chociaż najwięcej firm skracających czas pracy dla utrzymania zatrudnienia było w branżach dotkniętych częściowym lockdownem, czyli w hotelarstwie (prawie 72 proc.) i w turystyce, w tym w biurach podróży (91 proc.), to wzrost udziału Kurzarbeit miał miejsce niemal we wszystkich dużych sektorach, w tym w handlu, usługach i w budownictwie.

Obroniła się produkcja przemysłowa, gdzie odsetek firm skracających czas pracy zmalał w listopadzie do 30,5 proc. z prawie 32 proc. Przyczyniło się do tego ożywienie w motoryzacji - tam udział firm z obniżonym wymiarem czasu pracy spadł do niespełna 37 proc. z 50 proc., a także w produkcji urządzeń elektrycznych i sprzętu komputerowego.