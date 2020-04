12 zasad postępowania pacjentów z PNO w czasie pandemii SARS-Cov-2

1.Przede wszystkim zachowaj spokój i nie panikuj. Nie pozwól, by nad racjonalnymi decyzjami dominował strach. Jeśli masz wątpliwości, co zrobić, zawsze podążaj za wskazaniami lekarzy oraz władz.

2. Ogranicz do minimum aktywność zawodową i szkolną. Nie ma wątpliwości co do tego, że taka aktywność łączy się z kontaktami z innymi ludźmi, a więc zwiększa ryzyko zarażenia. Nie wahaj się więc zwrócić do pracodawcy z prośbą o możliwość pracy zdalnej, weź urlop lub – jeśli się kwalifikujesz – idź na zwolnienie lekarskie.