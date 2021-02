Szczepionek długo nie wystarczy dla wszystkich

Na kłopoty z zapisaniem się na szczepienie narzekają seniorzy i ich bliscy z całej Polski. I mogą na nie jeszcze poczekać, bo, jak przyznał podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, zamiast 9 milionów dawek szczepionki przeciw Covid–19 do końca marca dotrze do Polski niewiele ponad 6 mln dawek. – Nasza ostrożność i niechęć do podawania konkretnych liczb wynika z ograniczonej przewidywalności dostarczania szczepionek – tłumaczył, jednocześnie chwaląc się zaszczepieniem w styczniu 1,176 mln osób (w tym 976 tys. osób pierwszą dawką, których liczba we wtorek przekroczy milion). Jednocześnie zadeklarował, że choć szczepienia w obejmującej medyków grupie „0" się wydłużyły, do końca I kwartału uda się wyszczepić zakładane 3 mln osób.