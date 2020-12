Włosi odkryli własną mutację wirusa. Krąży po kraju od lata

Arnaldo Caruso kieruje laboratorium mikrobiologicznym Assta Spedali Civili na uniwersytecie w Brescii.

Naukowiec uważa, że choć we "włoskim wariancie" znajduje się więcej mutacji tzw. białka Spike - pokrywającego powierzchnię koronawirusa, niezbędnego do wniknięcia do komórek - to może on być prekursorem wariantu zidentyfikowanego w Wielkiej Brytanii.

Liczba tych mutacji sprawia, że "wariant włoski różni się nieco od znanego dziś wirusa pandemicznego. Ale, podkreśla profesor Caruso, i szczepionka Pfizer/BioNTech, i wszystkie inne już zatwierdzone szczepionki albo na etapie wprowadzania do obrotu powinny być skuteczne.