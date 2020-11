Hiszpania: Program szczepień na COVID ma ruszyć w styczniu

Premier Hiszpanii poinformował, że krajową strategię we wtorek przedstawi rządowi. Według założeń, liczba personelu medycznego ma wzrosnąć.

- Przed nami kilka trudnych miesięcy, ale plan został przygotowany - powiedział Sanchez.

Spośród państw Europy Zachodniej tylko we Francji potwierdzono więcej przypadków SARS-CoV-2 niż w Hiszpanii, gdzie zakażenie wykryto do tej pory u ok 1,5 mln ludzi, a ponad 46 tys. osób zakażonych zmarło.