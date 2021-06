Chiny gotowe do wysłania załogi na nową stację kosmiczną

Prowadzona misja jest pierwszym załogowym lotem kosmicznym Chin od prawie pięciu lat, a także prestiżem dla rządu, który przygotowuje się do uczczenia 100. urodzin rządzącej Partii Komunistycznej.

Rakieta Long March-2F przenosząca trzech astronautów w statku kosmicznym Shenzhou-12 ma wystartować z bazy na pustyni Gobi w północno-zachodnich Chinach w czwartek.

Członkowie misji mają spędzić trzy miesiące na stacji Tiangong, a wśród ich zadań znajdą się m.in. spacery kosmiczne.

Astronauci będą chcieli "wyposażyć swój nowy dom w kosmosie i przygotować go do użytku" - powiedział Jonathan McDowell, astronom z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics.

Rakieta została przeniesiona na stanowisko startowe w Jiuquan Satellite Launch Center w zeszłym tygodniu - poinformowała chińskiej agencji kosmicznej.

Shenzhou-12 zadokuje do głównej sekcji stacji Tiangong, nazwanej Tianhe, która została umieszczona na orbicie 29 kwietnia. Statek towarowy w zeszłym miesiącu przetransportował paliwo, żywność i sprzęt dla misji załogowej.

W ciągu najbliższego półtora roku planowanych jest kolejnych 11 misji, które zakończą budowę Tiangong na orbicie, w tym zamocowanie paneli słonecznych i dwóch modułów laboratoryjnych.

Trzy z tych misji będą przewozić astronautów w celu wymiany załogi.

- Utrzymanie stacji w gotowości i sprawne działanie wiąże się z wieloma szczegółowymi i skomplikowanymi pracami, jak widzieliśmy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas jej wczesnych dni - powiedział Chen Lan, analityk w GoTaikonauts, który specjalizuje się w chińskim programie kosmicznym.

Po ukończeniu, Tiangong będzie miał masę około 90 ton. Chińczycy planują używać stacji przez co najmniej 10 lat.

Będzie znacznie mniejsza od ISS i podobna do radzieckiej stacji kosmicznej Mir, która została wystrzelona w 1986 roku i wycofana z użytku w 2001 roku.