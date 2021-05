Ile osób mieszka w Chinach? Wyniki spisu powszechnego

Wyniki spisu powszechnego opublikowano we wtorek. Wskazują one, że przyrost ludności w Chinach w ostatniej dekadzie był najniższy od lat 50-tych XX wieku.

Mniejsze tempo wzrostu liczby mieszkańców Chin zwiększy presje na władze w Pekinie, by te zaczęły stwarzać dodatkowe zachęty dla par skłaniające je do posiadania większej liczby dzieci, co miałoby ochronić kraj przed spadkiem liczby ludności w kolejnych dekadach.

W poprzednim spisie ludności, przeprowadzonym dziesięć lat temu, odnotowano przyrost liczby mieszkańców w czasie dekady o 5,84 proc.

W poprzednich sześciu spisach ludności, przeprowadzanych od 1953 roku, notowano przyrost liczby mieszkańców kraju przekraczający 10 proc.

Przyjęty przez władze Chin w 2016 roku plan przewidywał, że do 2020 roku liczba mieszkańców kraju wzrośnie do 1,42 mld. W tym celu zdecydowano się odejść od wprowadzonej w latach 70-tych XX wieku tzw. polityki jednego dziecka, czyli preferowania modelu rodziny 2+1.