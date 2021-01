Jedenastu górników uratowanych po dwóch tygodniach pod ziemią

Nadal nie jest znana przyczyna wybuchu, który spowodował zawalenie się wejścia do kopalni.

Państwowe media opublikowały nagranie, pokazujące pierwszego górnika, wyniesionego na powierzchnię. Miał zasłonięte oczy, by chronić je przed światłem, niewidzianym od dwóch tygodni. Natychmiast po wyciągnięciu mężczyzna został zabrany do szpitala na leczenie.

