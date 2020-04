Budżet zainfekowany wirusem. Deficyt sięgnął 9,4 mld zł

Budżet państwa już po trzech miesiącach tego roku został zainfekowany wirusem, wpływy z podatków dochodowych są niższe niż rok wcześniej.

W okresie styczeń - marzec 2020 r. dochody budżetu państwa wyniosły dochody 96,2 mld zł, tj. 22,1 proc. rocznego planu – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W sumie dochody były wyższe 5,9 mld zł niż rok temu, ale nie wszystkie. Dochody z podatku PIT spadły rok do roku o 1,1 proc. (tj. ok. 0,1 mld zł), a z CIT – o 6,6 proc. (tj. ok. 0,7 mld zł). Poniżej dalsza część artykułu

Z kolie VAT i akcyza wzrosły. Po trzeba miesiącach wpływy z VAT były wyższe o 5,5 proc. rok do roku (tj. ok. 2,3 mld zł), a z akcyzy - o 7,1 proc. (tj. ok. 1,1 mld zł); podatek bankowy przyniósł zaś budżetowi o 1,2 proc. więcej. Czytaj także: Ogromna podatkowa wyrwa w państwowej kasie

Dochodów niepodatkowe sięgnęły w sumie 9,6 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 50 proc.).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2020 r. wyniosło 105,6 mld zł, tj. 24,2 proc. rocznego planu. To o 10,8 mld zł, czyli 11,4 proc,. więcej niż rok wcześniej. Jak wyjaśnia resort, taki wzrost to głównie efekt wzrostu subwencji ogólnej dla samorządów (więcej o 1,9 mld zł), przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 0,9 mld zł) oraz w ramach budżetu wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. Jednocześnie wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,9 mld zł, a wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,3 mld zł.