Europa może stracić 164 mld euro na luce VAT

Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. kraje UE straciły łącznie około 140 mld euro dochodów z powodu luki w podatku VAT, poinformowała dziś Bruksela.

Luka VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami a dochodami faktycznie pobranymi w państwach należących do Unii Europejskiej. Niestety to kolejny obszar, w którym wyniki finansowe pogorszy pandemia – Bruksela spodziewa się, że koronawirus może odwrócić pozytywną tendencję z ostatnich lat, gdy ta luka nieznacznie się zmniejszała. Jak szacuje Komisja, może to oznaczać stratę w wysokości 164 mld euro w 2020 r., spowodowaną negatywnymi skutkami pandemii na gospodarkę.