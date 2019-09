Amber Rudd opuszcza rząd Borisa Johnsona

W liście z rezygnacją ze stanowiska Rudd stwierdziła, że nie uważa już, żeby opuszczenie UE z umową było „głównym celem” rządu i Borisa Johnsona.

Nazwała też usunięcie z partii 21 torysów „atakiem na przyzwoitość i demokrację”.

W referendum z 2016 roku Amber Rudd głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej. W kolejnych wyborach zamierza wystartować jako kandydat niezależny.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES