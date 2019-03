Sondaż: Dla 90 procent Brytyjczyków sposób przeprowadzania brexitu to "narodowe upokorzenie"

Dziewięciu na dziesięciu Brytyjczyków uważa, że sposób, w jaki Wielka Brytania przeprowadza brexit, to „narodowe upokorzenie”. Dane pochodzą z ankiety Sky Data Poll prowadzonej przez telewizję Sky News.

"90% brytyjskiej opinii publicznej uważa, że zachowanie Wielkiej Brytanii, gdy opuszcza ona Unię Europejską, upokorzyło nas jako kraj" - pisze Sky News, analizując sondaż. Zaledwie siedem procent nie zgodziło się z takim stwierdzeniem, podczas gdy 3 procent ankietowanych odpowiedziało "nie wiem".

Ankieta została przeprowadzona krótko po tym, gdy premier Theresa May oficjalnie zwróciła się do Unii Europejskiej z prośbą o krótkie opóźnienie brexitu - do 30 czerwca.

Opinia publiczna jest podzielona co do tego, kto jest najbardziej winny obecnego impasu. Jednak niewielu obwinia za tę sytuację Wspólnotę.

Na pytanie, kto jest winny temu, że Wielka Brytania i Unia Europejska nie są w stanie zgodzić się na porozumienie w sprawie brexitu, które posłowie byliby skłonni zaakceptować, co trzeci Brytyjczyk (34 proc.) uważa, że to wina rządu Theresy May. 26 procent ankietowanych za obecną sytuację obwinia członków Izby Gmin. 7 procent - Unię Europejską.

Kolejne 24 procent pytanych przez Sky obwinia za brak porozumienia wszystkie strony.

Sky Data przeprowadziła sondaż na reprezentatywnej w skali kraju próbie 1 189 klientów Sky, przez SMS-y, 20 marca 2019 r. Sky Data jest członkiem British Polling Council i przestrzega jej zasad.