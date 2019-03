Politycy DUP zmienią zdanie i poprą umowę May? Trwają rozmowy Nigel Dodds, szef klubu parlamentarnego DUP AFP

Ministrowie gabinetu Theresy May prowadzą rozmowy z politykami Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), by nakłonić ich do głosowania za umową o brexicie, wynegocjowaną przez brytyjską premier z Brukselą. Będzie to już trzecie głosowanie Izby Gmin ws. porozumienia May.