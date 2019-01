Sondaż: Brytyjczycy nie chcą drugiego referendum. Ani twardego brexitu

Większość Brytyjczyków sprzeciwia się organizacji drugiego referendum ws. brexitu, a jednocześnie większość nie chce, by Wielka Brytania opuściła UE bez umowy (tzw. twardy brexit) - wynika z sondażu przeprowadzonego dla Sky News.

Na pytanie o to, czy w związku z impasem ws. umowy regulującej relacje Wielkiej Brytanii z UE po brexicie (umowa wynegocjowana przez Theresę May została odrzucona przez Izbę Gmin 15 stycznia), w Wielkiej Brytanii powinno dojść do drugiego referendum 56 proc. ankietowanych odpowiedziało: "nie". Za drugim referendum jest 44 proc. ankietowanych.

Poniżej dalsza część artykułu

Jednocześnie 54 proc. Brytyjczyków jest przeciwnych opuszczeniu UE bez umowy. Takie rozwiązanie akceptuje 46 proc. respondentów.

Dokładnie połowa Brytyjczyków uważa, iż w związku z obecną sytuacją wyjście Wielkiej Brytanii z UE, które powinno odbyć się 29 marca, należy przełożyć. Według drugiej połowy ankietowanych nie jest to konieczne.

Na pytanie o wyniki referendum z 2016 roku 49 proc. ankietowanych uważa, że Brytyjczycy podjęli wówczas słuszną decyzję, podczas gdy 51 proc. jest przeciwnego zdania.

Sondaż przeprowadzono 18 stycznia na reprezentatywnej grupie 1021 dorosłych Brytyjczyków.