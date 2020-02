Forbes nie zauważył polskich hoteli

W publikowanym co dwa lata, najnowszym rankingu Forbesa, najlepszych hoteli, restauracji i spa świata, jest 1898 obiektów z 73 krajów, ale ani jednego obiektu z Polski. Wyniki mogą zdumiewać.

Ukazał się Forbes Travel Guide 2020 - publikowany co dwa lata ranking oceniający sektor hotelarski i gastronomiczny świata. Jego przygotowanie to gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne. W świat wyruszają setki ekspertów z sektora hotelarskiego i gastronomicznego. Odwiedzają obiekty anonimowo,. W hotelach spędzają co najmniej dwie noce. Hotele oceniane są łącznie według 900 kryteriów. Z tego 75 proc. stanowi poziom obsługi: sprzątanie, jedzenie, kontakt z gośćmi itp. 25 proc. to wygląd, architektura i wyposażenie obiektów. Poniżej dalsza część artykułu

„W rankingu wzięło udział 1898 obiektów z 73 krajów - hoteli, restauracji, spa. Łącznie w 2020 r 70 nowych hoteli otrzymało najwyższe „pięć gwiazdek", 120 - „cztery gwiazdki" a 81 - „polecane" - wyjaśnia biuro prasowe komitetu oceniającego.

Na czele hoteli pięciogwiazdkowych 45 Park Line w Londynie przed Acqualina Resort & Residences w Miami (USA) i szwajcarskim alpejskim luksusem - Badrutt's Palace Hotel.

„Już drugi rok Londyn wyróżnia się jako miasto z największą liczbą hoteli pięciogwiazdkowych. Wyróżniące obiekty to Berkeley; Brown's Hotel, Rocco Forte Hotel (najstarsza nieruchomość w Londynie); The Egerton House Hotel; zabytkowy hotel Four Seasons London przy Ten Trinity Square; The Milestone Hotel & Residences; i Rosewood London" - przyznają autory rankingu. Po raz pierwszy Forbes Travel Guide wybrał się do 16 krajów - Antigui, Bahamów, Kambodży, Egiptu, Fidżi, Polinezji Francuskiej (zamorskie terytorium Francji), Indii, Jordanii, Malediwów, Mauritiusa, Nowej Zelandii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Szkocji, Seszeli i Republiki Południowej Afryki.

Bezkonkurencyjne wśród debiutantów okazały się Malediwy zdobywając sześć najwyższych nagród. „Zwycięzcy wykraczają poza zwykłą ofertę. W butikowym hotelu Velaa Private Island jest dziewięcio-dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez José Maríę Olazábala. Podmorskie życia można podglądać za pomocą podwodnego skutera Seabob. A komu za gorąco to ochłodę znajdzie w śniegowym pokoju, jedynym na Malediwach. Ośrodek Four Seasons na Malediwach w Kuda Huraa niedawno zaprezentował nowe zakwaterowanie w Pawilonie Plażowym z prywatnymi małymi basenami, a także Four Seasons Explorer, trzypokładowy katamaran z 11 kabinami dla gości. W wodach Cheval Blanc Randheli można popływać z mantami lub nurkować w nocy, aby zobaczyć biofluorescencyjne życie morskie" - uzasadnia Forbes.

Wśród nowych obiektów uwagę przykuwa The Brando - ekologiczna luksusowa enklawa na prywatnej rajskiej wyspie Tetiaroa nieżyjącego już aktora Marlona Brando. On sam przez wiele lat opierał się pomysłowi budowy hotelu. Po śmierci spadkobiercy w rok sprzedali prawa deweloperowi. Budowa wzbudziła wiele kontrowersji.

Hotel miał być ekologiczny - materiały, technologie - wszystko zgodnie z ideą Marlona, który chciał chronić przed cywilizacją Zachodu swój pacyficzny raj. Tymczasem podczas budowy miała zostać zniszczona m.in część rafy koralowej otaczającej wyspę. Jak mogłam się sama przekonać w 2019 r podczas pobytu na Polinezji, The Brando wciąż wzbudza duże emocje wśród mieszkańców.

Wyniki w kategorii najlepszych restauracji okazały się zdumiewające. Ocenione zostały restauracje w Chinach, Singapurze i USA. Słynące ze śmieciowego jedzenia Stany Zjednoczone mają na liście 11 obiektów w tym cztery pięciogwiazdkowe. Na czele najlepszych jadłodajni Alain Ducasse at Morpheus z Macao. Najlepszym spa może się pochwalić USA (Miami) - Acqualina Spa by ESPA.