Niemcy będą chronić swe firmy przed obcym kapitałem. I nie tylko

- Będziemy unikać wyprzedaży niemieckich koncernów. Nie będzie żadnych tabu. Musi być możliwe tymczasowe i ograniczone wsparcie przez państwo, a także kupowanie udziałów i przejmowanie firm — powiedział minister gospodarki Peter Altmaier. Dotychczas najbardziej ucierpiały firmy samochodowe, akcje Daimlera, Continentala i Volkswagena straciły w ostatnich 4 tygodniach 44-48 proc.

Markus Soeder, premier Bawarii z centralami takich gigantów jak Siemens i BMW, stwierdził, że należy zbadać wszelkie opcje prawne blokowania potencjalnych ofert kupna niemieckich firm. — Jeśli większość gospodarki Bawarii i Niemiec skończy w obcych rękach kiedy wreszcie minie ten kryzys, to wówczas nie tylko dojdzie do kryzysu służby zdrowia, ale także do głębokiego naruszenia globalnego ładu gospodarczego. Musimy przygotować się na to — cytuje go Reuter.

Ministrowie obiecali już wsparcie firm płynnymi środkami, wprowadzili rozwiązania pozwalające skracać czas pracy zamiast zmniejszania zatrudnienia. Dalsze decyzje podejmie rząd 23 marca, gdy ma poprzeć dodatkową pulę 150 mld euro środków z budżetu.