Polska firma stworzyła aplikację dla NASA

– Odezwał się do nas Instytut Smithsonian – mówi Bartosz Rosłoński, wiceprezes Immersion. – Współpracowaliśmy z nim już wcześniej, przy projekcie filmu 360 stopni o chińskich pandach. Później instytut zaczął kolejny projekt z NASA. Rozwój tej aplikacji trwał około czterech miesięcy, a jej premiera oczywiście zbiegła się z 50. rocznicą lądowania na Księżycu – dodaje Rosłoński. – Smithsonian przygotował również serial dokumentalny o lądowaniu, więc nasza aplikacja pełni także funkcje marketingowe. Mamy nadzieję, że będzie to początek kolejnych kontraktów i umów. Aplikacja została wysłana do wszystkich amerykańskich ambasad na świecie, w ramach świętowania 50 rocznicy – chwali się Rosłoński.