Architekt od nietypowych zleceń

We wrześniu ubiegłego roku przyjechał do Warszawy, by opowiedzieć o realizacji swojego pierwszego polskiego zlecenia – zlokalizowanego w stolicy projektu „Towarowa 22” mającego łączyć funkcje mieszkalne, społeczne, kulturalne, usługowe i biurowe. No i oczywiście do tego pełny zieleni miejski ogród.

Poniżej dalsza część artykułu