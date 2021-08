Uzbekistan odesłał do Afganistanu 150 uchodźców

Ministerstwo w opublikowanym oświadczeniu stwierdziło, że uchodźcy otrzymali „gwarancje bezpieczeństwa” i mogą wrócić bezpiecznie do swoich domów po „niezbędnych formalnościach”.

Nie jest jasne, ilu Afgańczyków przedostało się do Uzbekistanu po ofensywie talibów. Rząd w Taszkencie zaprzeczył, by wśród takich osób byli ważni urzędnicy, jak Abdurraszid Dostum, afgański generał, z pochodzenia Uzbek, do niedawna wiceprezydent przy Aszrafie Ghanim.

MSZ Uzbekistanu poinformował w osobnym oświadczeniu, że minister Abdulaziz Kamiłow rozmawiał w piątek o sytuacji w Afganistanie z zastępcą sekretarza stanu USA Wendy Sherman.