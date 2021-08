Afganistan. Rzecznik talibów: USA muszą się wycofać do 31 sierpnia

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden stwierdził, że żołnierze amerykańscy mogą pozostać w Afganistanie dłużej, niż przewidywał pierwotny harmonogram wycofywania się ich z tego kraju.

Ma to związek z przedłużającą się operacją ewakuowania z Afganistanu obywateli USA i afgańskich współpracowników armii oraz administracji USA. Po zajęciu Kabulu przez talibów administracja Bidena skierowała do Afganistanu kilka tysięcy dodatkowych żołnierzy, by zapewnić bezpieczeństwo lotniska w stolicy Afganistanu, z którego prowadzone są ewakuacje.

- To czerwona linia. Prezydent Biden ogłosił, że 31 sierpnia wycofają wszystkie swoje siły wojskowe. Więc jeśli będą chcieli przedłużyć (obecność w Afganistanie), to oznacza, że przedłużają okupację w czasie, gdy nie ma takiej potrzeby - stwierdził przedstawiciel talibów w rozmowie ze Sky News.

- Jeśli USA lub Wielka Brytania chcą dodatkowego czasu na prowadzenie ewakuacji - odpowiedź brzmi: "nie". Albo będą konsekwencje - dodał Shaheen.