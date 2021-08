Żołnierze USA pozostaną dłużej w Afganistanie? Decyzja dziś AFP

Prezydent Joe Biden ma we wtorek podjąć decyzję, czy ewakuacje Amerykanów i ich sojuszników z Afganistanu będą trwać dłużej niż do 31 sierpnia - informuje Reuters. Gdyby Biden zdecydował się na wydłużenie czasu ewakuacji oznaczałoby to, że - wbrew wcześniejszym deklaracjom - amerykańscy żołnierze nie opuszczą Afganistanu do 31 sierpnia.