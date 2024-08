W związku z szerzeniem się wirusa w Afryce dyrektor generalny WHO zdecydował się powołać nadzwyczajny komitet, który ma ocenić, czy istnieje groźba szerzenia się wirusa poza Afryką.



Szczep Clade Ib wykryto już w Kenii, Rwandzie i Ugandzie. Być może obecny jest też w Burundi

Komitet składa się z międzynarodowych ekspertów. Jego rolą będzie doradzanie szefowi WHO w kwestii tego, czy ognisko zakażeń stanowi „zagrożenie dla zdrowia publicznego” w skali międzynarodowej. Na podstawie opinii ekspertów dyrektor generalny oceni czy WHO powinna ogłosić, że mamy do czynienia z takim zagrożeniem.



Komitet ma zostać zwołany „tak szybko jak to możliwe”. Na razie nie podano jednak konkretnych dat jego posiedzeń, ani innych szczegółów działania.



Afryka: Źródłem zakażeń wirusem mpox jest jego nowy, bardziej zjadliwy szczep

WHO przeznaczyła już milion dolarów ze środków przeznaczonych na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w związku z ogniskiem zakażeń w DR Konga. Tedros Adhanom Ghebreyesus zapowiada, że wkrótce na cel ten zostaną przeznaczone kolejne środki.



W Kongu do użycia w czerwcu dopuszczono dwie szczepionki przeciwko małpiej ospie. Dyrektor WHO poinformował, że Organizacja uruchomiła proces nadzwyczajnego dopuszczenia do użycia tych szczepionek.