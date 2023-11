W Chinach coraz więcej chorych. Czy pojawił się nowy patogen?

WHO podała w czwartek, że Chiny przekazały jej wymagane przez organizację informacje, które dowodzą, że rosnąca liczba zakażeń w Chinach jest wywołana znanymi już patogenami i spowodowana zniesieniem wszystkich obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, które obowiązywały od 2020 do grudnia 2022 roku.



Naukowiec z Australii: Nie widać niczego nadzwyczajnego

Bruce Thompson, szef Szkoły Nauk Medycznych z Melbourne na Uniwersytecie w Melbourne mówi, że ze wstępnych danych wynika, iż w Chinach nie dzieje się nic nadzwyczajnego.



- Na tym etapie nic nie wskazuje, że mamy do czynienia z nowym wariantem COVID (precyzyjniej - koronawirusa SARS-CoV-2 - red.) - podkreślił Thompson.



- Jedno, co warto odnotować to to, że wszystkie procesy monitorowania działają, to bardzo dobrze - dodał.