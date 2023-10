Jak podkreśla, wypełnienie ankiety medycznej i jej weryfikacja przez lekarza nie jest równoznaczna z badaniem. Ankieta nie może być jedynym dokumentem, na podstawie którego lekarz diagnozuje i ocenia stan zdrowia pacjenta.

W 9 wydanych już decyzjach Rzecznik zobowiązał lecznice do zaniechania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeśli nie zastosują się do tych decyzji, RPP nałoży na nie kary pieniężne w wysokości do 500 tys. zł.

- Regulacje prawne mają na celu zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa oraz skutecznego leczenia pod nadzorem lekarza, który to nadzór nie może być iluzoryczny. Chodzi w szczególności o odpowiedzialne stosowanie leków na receptę, które mogą powodować ciężkie działania niepożądane. Pacjentów nie można bezpodstawnie narażać na takie ryzyko – dodaje Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował też, że prowadzi kolejne 7 postępowań w podobnych sprawach. Mają zostać zakończone w najbliższym czasie.