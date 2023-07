Choć badacze z całego świata prowadzą obecnie badania na temat kolistych cząsteczek RNA (circRNA), to wciąż niewiele wiadomo o tym, jaki wpływ na ich ekspresję mają leki. Eksperci starają się także dowiedzieć, jaki związek mają one z pokrewnym transkryptem liniowym (linRNA).

W artykule "Inverse Impact of Cancer Drugs on Circular and Linear RNAs in Breast Cancer Cell Lines" opublikowanym w czasopiśmie naukowym "Non-Coding RNA” przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz naukowców z Uniwersytetu w Ferrarze. Eksperci zbadali wpływ leków na ekspresję kolistych cząsteczek RNA (circRNA) oraz związek z pokrewnym transkryptem liniowym (linRNA). Ich odkrycie jesti kolejnym etapem postępu genetycznego, który w przyszłości może znacznie wpłynąć na nasze zdrowie oraz usprawnić procesy leczenia i zapobiegania chorobie raka piersi.

Niezwykłe odkrycie badaczy z UW

Naukowcy, skupiając się na raku piersi, postanowili przetestować rozmaite środki przeciwnowotworowe w dwóch komórkach liniowych, które zawierają panel circRNA/linRNA modulowany lekiem. „Zależnie od ich roli onkogennej bądź przeciwnowotworowej, eksperci zaobserwowali regulację w górę circRNA oraz regulację w dół linRNA w tym samym genie w połączeniu ze specyficznymi zmutowanymi szlakami, takimi jak PI3K/AKT w MCF-7 lub szlakiem naprawy DNA NHEJ w zmutowanej komórce TP53 MDA-MB-231” – czytamy w komunikacie, który opublikował Uniwersytet Warszawski.

Badacze wykazali, że jedynie XL765 nie zmienił rakotwórczych cząsteczek circ/linRNA w MCF-7, a AMG511 oraz że GSK1070916 zmniejszyły circGFRA1, jako dobrą odpowiedź na leki w komórkach MDA-MB-231. Zdaniem naukowców odkrycie to może w przyszłości pomóc w procesie leczenia i zapobiegania nowotworowi piersi.