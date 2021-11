Wiceminister zdrowia: Informacje z polskich szpitali niestety nie są optymistyczne

- Informacje, które otrzymujemy z polskich szpitali niestety nie są optymistyczne. Codziennie trafia tam bardzo dużo pacjentów. Wczoraj był poniedziałek świąteczny, ale mimo to do polskich szpitali trafiło dodatkowo 346 pacjentów zakażonych Covid-19 - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.