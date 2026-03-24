Dział prawny w firmie to dziś centrum decyzyjne

W strategicznych decyzjach o losach przedsiębiorstw rośnie rola prawników wewnętrznych. Kancelarie zewnętrzne i sztuczna inteligencja wspomagają ich.

Publikacja: 24.03.2026 18:18

Użycie AI w pracy prawników firmowych było jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas walnego zgromadzenia ECLA.

Paweł Rochowicz

Gdzie jest dziś centrum decyzyjne w dużych firmach? Coraz bliżej ich działów prawnych, a często to właśnie w nich samych. Bo to tam pracują doświadczone osoby, które nie tylko znają własne przedsiębiorstwo, ale też potrafią krytycznie przeanalizować podpowiedzi zarządcze ze strony prawników zewnętrznych oraz sztucznej inteligencji.

Taka właśnie jest rola firmowych prawników, a mówiono o tym podczas niedawnego walnego zgromadzenia ich organizacji – European Company Lawyers Association (ECLA) – które odbyło się w Warszawie. Jak twierdzi radca prawny Waldemar Koper, wiceprezes tej organizacji, wzrost znaczenia wewnętrznych działów prawnych wynika ze zmian otoczenia rynkowego i technologicznego.

Prawnik wewnętrzny niemal jak prezes firmy

– Dziś w praktyce rynek usług prawnych jest rynkiem klienta. To klient, czyli najczęściej przedsiębiorca decyduje o wyborze zewnętrznej kancelarii doradczej. I to prawnik wewnętrzny często ma w tej decyzji znaczny udział – twierdzi mec. Waldemar Koper. Dodaje, że oczywiście usługi zewnętrznych kancelarii wciąż będą potrzebne i doceniane, ale raczej dla dodatkowej konsultacji w złożonych sprawach. – Świeże spojrzenie z zewnątrz zawsze będzie w cenie – przyznaje mec. Koper.

Zarządzanie nowoczesną firmą w praktyce odbywa się też z użyciem sztucznej inteligencji. Jednak jak zauważa Waldemar Koper, AI nie może być stosowana bezrefleksyjnie, zwłaszcza w kwestiach prawnych. – Tu też jest duża rola dla prawników in-house. Bo scenariusz proponowany przez algorytmy AI powinien być zawsze starannie zweryfikowany – zauważa Koper.

Zresztą użycie AI w pracy prawników firmowych było jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas walnego zgromadzenia ECLA. – W ostatnich latach w pracy prawników in-house pojawiły się nowe obszary działalności, obejmujące m.in. tworzenie polityk wewnętrznych w przedsiębiorstwach i organizacjach, często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zajmują się też regulacjami co do stosowania AI w działalności przedsiębiorstwa – zauważa dr hab. Alicja Jagielska-Burduk, radca prawny, która reprezentowała Polskę na obradach ECLA jako przewodnicząca komisji zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. Dodaje, że wiele uwagi poświęcono zachowaniu bezpieczeństwa danych firmowych przy używaniu narzędzi AI.

Sztuczna inteligencja weryfikowana intelektem prawnika

– To jest wręcz w DNA profesjonalnych prawników, by taką ostrożność zachowywać. Niemniej jednak otoczenie biznesowe i technologiczne wymaga od nas, byśmy te nowe narzędzia poznawali i z rozsądkiem stosowali. To zgodne zdanie kolegów i koleżanek z wielu krajów – przyznaje Alicja Jagielska-Burduk. W jej ocenie sztuczna inteligencja jest szczególnie użyteczna dla prawników zajmujących się np. analizą międzynarodowych skutków działań ich klientów, gdzie trzeba porównywać ze sobą różne systemy prawne. – Taka prawna komparatystyka dotychczas była żmudnym zadaniem, a nowoczesne narzędzia AI znacznie ją ułatwiają – twierdzi ekspertka.

W ocenie organizatorów walnego zgromadzenia ECLA nie bez znaczenia jest wybór Warszawy na miejsce obrad. – Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii organizacji, na co zapewne wpłynął dynamiczny rozwój Polski i wynikający z tego nowy jej wizerunek jako dwudziestej gospodarki świata, kraju rozwiniętego ekonomicznie i technologicznie – przyznaje Waldemar Koper.

ECLA zrzesza ponad 75 tys. prawników z 24 krajów. Istnieje od 1983 r. Samorząd polskich radców prawnych stał się członkiem ECLA w 1993 r.

