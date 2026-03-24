Gdzie jest dziś centrum decyzyjne w dużych firmach? Coraz bliżej ich działów prawnych, a często to właśnie w nich samych. Bo to tam pracują doświadczone osoby, które nie tylko znają własne przedsiębiorstwo, ale też potrafią krytycznie przeanalizować podpowiedzi zarządcze ze strony prawników zewnętrznych oraz sztucznej inteligencji.

Taka właśnie jest rola firmowych prawników, a mówiono o tym podczas niedawnego walnego zgromadzenia ich organizacji – European Company Lawyers Association (ECLA) – które odbyło się w Warszawie. Jak twierdzi radca prawny Waldemar Koper, wiceprezes tej organizacji, wzrost znaczenia wewnętrznych działów prawnych wynika ze zmian otoczenia rynkowego i technologicznego.

Prawnik wewnętrzny niemal jak prezes firmy

– Dziś w praktyce rynek usług prawnych jest rynkiem klienta. To klient, czyli najczęściej przedsiębiorca decyduje o wyborze zewnętrznej kancelarii doradczej. I to prawnik wewnętrzny często ma w tej decyzji znaczny udział – twierdzi mec. Waldemar Koper. Dodaje, że oczywiście usługi zewnętrznych kancelarii wciąż będą potrzebne i doceniane, ale raczej dla dodatkowej konsultacji w złożonych sprawach. – Świeże spojrzenie z zewnątrz zawsze będzie w cenie – przyznaje mec. Koper.

Zarządzanie nowoczesną firmą w praktyce odbywa się też z użyciem sztucznej inteligencji. Jednak jak zauważa Waldemar Koper, AI nie może być stosowana bezrefleksyjnie, zwłaszcza w kwestiach prawnych. – Tu też jest duża rola dla prawników in-house. Bo scenariusz proponowany przez algorytmy AI powinien być zawsze starannie zweryfikowany – zauważa Koper.