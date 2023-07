Myślę, że chodzi o znalezienie takich słów i sformułowań, które będą się różnić od tych, które padły podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 roku. Np. ogłoszą, że Ukraina zostanie zaproszona do NATO tuż po zakończeniu wojny. Dla Ukrainy ważne jest to, by trwająca obecnie dyskusja w sojuszu na temat naszego członkostwa nie doprowadziła do rozłamu w organizacji w sprawie dla nas kluczowej – wspierania Ukrainy. Jeżeli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, to na pewno nikt nam nie da takich gwarancji, które są opisane w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zakładałbym, że grupa państw weźmie na siebie jakieś konkretne zobowiązania wobec Ukrainy.

A może część państw NATO obawia się, że otwarcie Ukrainie drzwi do NATO doprowadzi do wojny światowej?

Gdyby doszło do starcia Rosji z NATO, to nie miałaby żadnych szans w wojnie konwencjonalnej. Szybko odniosłaby klęskę. Trzeba rozumieć, że niemal cała rosyjska armia walczy dzisiaj z Ukrainą. Rosja ściągnęła wszystkie siły ze swoich wschodnich granic, których już nikt nie zabezpiecza. Czym będzie walczyła z armią NATO? W Moskwie często grożą Polsce, ale myślę, że polska armia poradziłaby sobie nawet bez pomocy partnerów z NATO. Pamiętajmy jednak, że mają broń atomową i nawet niewielkie prawdopodobieństwo jej użycia to ryzyko, którego nie można ignorować.

Jak pan ocenia tempo ukraińskiej kontrofensywy? Czy oczekiwania nie były nieco zawyżone?

Warto przyznać, że niektórzy przedstawiciele władz dopuścili się kilku nieostrożnych oświadczeń, które zawyżały oczekiwania ludzi. Dowódca ukraińskiej armii generał Wałerij Załużny zawsze wstrzemięźliwie wypowiadał się na ten temat. Kto uważnie go słuchał, ten zrozumiał, że chodzi nie o szybkie zwycięstwo w wojnie, ale o operację ofensywną. Wojskowi ukraińscy zdecydowali się na ryzyko wbrew wszystkim doktrynom, bo nie mamy przewagi w lotnictwie. Rosyjska propaganda twierdziła, że nie mamy żadnych szans. A tymczasem postęp jest, może niezbyt wielki, ale stabilny. Nie przesądzałbym dzisiaj o wyniku ofensywy. Myślę, że jesienią Ukraina może przejąć strategiczną inicjatywę i będzie wykańczała przeciwnika.

Czy wydłużenie wojny nie zniechęci Zachód do wspierania Kijowa? Były dyrektor ds. europejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA Alexander Vindman przed szczytem NATO ostrzega w ukraińskich mediach, że ewentualny powrót Donalda Trumpa będzie oznaczał koniec amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.