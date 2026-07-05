Jak poinformowała policja, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 18.22. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus ZTM poruszający się w rejonie ronda najpierw uczestniczył w kolizji z tramwajem, a następnie uszkodził prawdopodobnie siedem innych pojazdów.

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Autobus uszkodził kilka pojazdów

Funkcjonariusze przekazali również, że autobus był wyposażony w instalację gazową. W związku z wypadkiem ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. została zamknięta dla ruchu.

Według dotychczasowych informacji poszkodowane zostały trzy osoby.

Kierowca był trzeźwy

Z ustaleń TVN Warszawa wynika, że autobus linii 186 po serii zderzeń wjechał do przejścia podziemnego z dużą siłą. Pojazd uderzył dachem w strop przejścia, co najprawdopodobniej zatrzymało go przed wjechaniem głębiej. Ostatecznie autobus zatrzymał się na schodach.

Służby potwierdziły również, że w przejściu podziemnym znalazł się samochód osobowy.

Kierowca autobusu został przebadany alkomatem. Policja potwierdziła, że był trzeźwy. Mężczyzna pozostaje do dyspozycji funkcjonariuszy. Zapowiedziano również przeprowadzenie badań pod kątem obecności środków odurzających.

Według informacji TVN Warszawa osoby ranne nie odniosły obrażeń zagrażających życiu.