Nocne zderzenie pociągów w Kuźni Raciborskiej. Wywrócone wagony i poważne utrudnienia

W wyniku zderzenia dwóch towarowych pociągów w Kuźni Raciborskiej do szpitala trafił jeden z maszynistów. Drugiemu nic się nie stało. Jak podała śląska policja, do wypadku doszło ok. 1.30 w nocy.