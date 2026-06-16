Jak wygląda model kształcenia w WSKZ?

W codziennej nauce studentów wspiera nowoczesna platforma edukacyjna – narzędzie zapewniające całodobowy dostęp do materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów. Dzięki temu naukę można dopasować do rytmu dnia, pracy czy innych obowiązków, a do wykładów, prezentacji i opracowań wracać dowolną liczbę razy, poświęcając trudniejszym zagadnieniom tyle czasu, ile wymaga ich opanowanie.

Kształcenie w WSKZ prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązującymi rozporządzeniami. Programy, kadra uczelni i organizacja studiów spełniają wszystkie wymogi, jakie przepisy nakładają na uczelnię wyższą.

Zjazdy i spotkania z wykładowcami – stały element studiów

Studia w WSKZ łączą naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze zjazdami i spotkaniami z wykładowcami. Podczas zjazdów studenci mogą zadawać pytania, dyskutować i zestawiać własne wnioski z doświadczeniem prowadzących oraz pozostałych uczestników zajęć.

Takie połączenie samodzielnej pracy i spotkań akademickich trafia w oczekiwania współczesnych studentów, a skala zjawiska rośnie. W 2025 roku udział w kursie online lub korzystanie z cyfrowych materiałów do nauki deklarowało 34,8% użytkowników internetu w Unii Europejskiej – wobec 21,4% w roku 2019. Edukacja cyfrowa staje się jednym z głównych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego.

Kadra WSKZ – uznani eksperci z kraju i zagranicy

O wartości studiów decyduje przede wszystkim grono prowadzących. WSKZ współpracuje z ponad tysiącem specjalistów: wykładowcami akademickimi oraz praktykami czynnymi zawodowo w swoich branżach, z Polski i z zagranicy. Studenci pracują na przykładach zaczerpniętych z życia zawodowego i ćwiczą podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste dane, dzięki czemu zdobyta wiedza zyskuje kontekst ułatwiający rozumienie współczesnego rynku pracy i wyzwań zawodowych.

Dla kogo są studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego?

Ten model kształcenia sprawdzi się szczególnie u osób, które chcą pogodzić zdobywanie wykształcenia z pracą i codziennym życiem. WSKZ to uczelnia z 25-letnim doświadczeniem, oferująca studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie, a także szeroki wybór studiów podyplomowych i MBA. Studenci oraz słuchacze czerpią z wiedzy ekspertów podczas zjazdów i spotkań z wykładowcami, a w samodzielnej nauce towarzyszy im innowacyjna platforma edukacyjna.

Co składa się na model kształcenia w WSKZ? Podsumowanie największych korzyści

Studiowanie w WSKZ tworzy kilka elementów, które razem składają się na spójną całość. Oto, czego studenci i słuchacze mogą spodziewać się na co dzień:

materiały dydaktyczne

elastyczna organizacja nauki

nielimitowane powtarzanie treści

zjazdy i spotkania z wykładowcami

współpraca z ponad 1000 ekspertów, wykładowców i praktyków z kraju i zagranicy

śledzenie postępów

Pełna oferta kierunków i zasady rekrutacji dostępne są na stronie https://studia-online.pl/.

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