– To zaszczyt dla mnie, że mogę otworzyć Polski Pawilon w Gdańsku wraz z przedstawicielami Team Poland – powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, inaugurując stoisko narodowe naszego kraju na piątej Ukraine Recovery Conference (URC) 2026. To właśnie w tym miejscu instytucje działające pod marką Team Poland prezentowały ofertę dla biznesu, chcącego działać albo już działającego w Ukrainie.

– Rok temu wprowadziliśmy w życie ideę umocnienia pozycji Polski w eksporcie [poprzez stworzenie Team Poland – red.], w jej ramach prowadzone są również działania skoncentrowane na Ukrainie. Mamy już na tym polu wyniki, ale jesteśmy głodni kolejnych efektów. Z dumą mogę powiedzieć, że podczas dwóch dni konferencji członkowie Team Poland podpiszą kolejne umowy – kontynuował Andrzej Domański.

Moc Team Poland

Inicjatywa Team Poland została powołana na początku lipca 2025 roku z myślą o rozwoju biznesu i wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich firm. Tworzy ją sześć instytucji wsparcia biznesu: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), KUKE oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pierwszym projektem realizowanym pod wspólną marką jest Team Poland dla Ukrainy – program skierowany do firm, które chcą zaangażować się w odbudowę gospodarczą naszego sąsiada.

Minister Domański podkreślił, że skoordynowane działania administracji oraz instytucji rozwoju mają ułatwić polskim przedsiębiorcom wejście na rynek ukraiński i zwiększyć ich udział w projektach odbudowy.

– W tej chwili dokonuje się globalna ekspansja Polski. Jestem bardzo dumny także z faktu rosnącej współpracy z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i z tego, że nasze firmy wchodzą na tamtejszy rynek. Chcemy im to ułatwić, stąd choćby duża aktywność KUKE, PAIH podpisuje tu umowę ze swoim odpowiednikiem ukraińskim, BGK uczestniczy w Europejskim Funduszu Flagowym na rzecz Odbudowy Ukrainy, a PFR współfinansuje inwestycję w sektorze logistycznym – wymieniał minister.

– Polska jest aktywnym i odpowiedzialnym partnerem wspierającym Ukrainę. Dziś naszym zadaniem jest stworzenie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do udziału w odbudowie ukraińskiej gospodarki. Dysponujemy doświadczeniem, kompetencjami i potencjałem niezbędnym do realizacji tych projektów – podkreślił Andrzej Domański.

Wcześniej odbyła się uroczysta inauguracja stoiska Ukrainy, która była oficjalnym współorganizatorem konferencji, obok Polski. Pawilon ukraiński prezentował możliwości różnych przedsiębiorstw i agencji. Uwagę zwracały portrety zwykłych ludzi, starających się normalnie żyć i pracować w kraju będącym areną działań wojennych wynikających z pełnoskalowej inwazji rosyjskiej.

Pawilon estoński otworzył Margus Tsahkna, minister spraw zagranicznych Estonii, w obecności Andrzeja Domańskiego Foto: mat. pras.

Z Gdańska do Tallina

Z kolei po inauguracji oficjalnej przestrzeni konferencyjnej Polski nastąpiło oficjalne otwarcie stoiska narodowego Estonii. Dokonał tego Margus Tsahkna, minister spraw zagranicznych, w obecności ministra Domańskiego.

– Jak państwo widzą, mały naród może przygotować wielkie stoisko. Powodem jest największy w XXI wieku projekt Europy: odbudowa Ukrainy. Obecnych jest tu wiele estońskich firm i agencji, które już są aktywne w Ukrainie. Działamy tam z różnymi partnerami globalnymi – powiedział Margus Tsahkna.

Dlaczego Estonia znalazła się w gronie trzech państw z oficjalną inauguracją stoisk narodowych? Odpowiedzią na to pytanie są słowa estońskiego ministra, który przypomniał, że jego kraj będzie współgospodarzem, wraz z Ukrainą, przyszłorocznej, szóstej konferencji URC, która odbędzie się w Tallinie. Margus Tsahkna wyraził nadzieję, że wydarzenie będzie organizowane we współpracy z krajami nordyckimi i bałtyckimi. Państwa te tworzą format NB8 (Nordic-Baltic Eight). W jego skład wchodzi pięć państw nordyckich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Islandia) oraz trzy państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia).

– Jestem wdzięczny Polsce za podjęcie odpowiedzialności, bo wojna trwa, ale rozpoczęła się już także droga Ukrainy do odbudowy. Miejmy nadzieję, że za rok wojna już się skończy i nastąpi sprawiedliwy i trwały pokój – dodał szef MSZ Estonii. Podziękował także za możliwość wymiany doświadczeń ze stroną polską przez zespół przygotowujący URC w Estonii.

Celem URC 2026 było wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę. Piąta edycja wydarzenia przyniosła konkretne efekty: to niemal 200 podpisanych porozumień, listów intencyjnych i memorandów.

Forum liderów

Dwudniowe wydarzenie, będące największym międzynarodowym forum poświęconym powojennej odbudowie Ukrainy, koncentrowało się na sektorach najbardziej dotkniętych rosyjską agresją – energetyce, infrastrukturze krytycznej oraz logistyce. Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym pierwszym obszarze było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego woli współpracy przy wsparciu i modernizacji zniszczonego wojną systemu energetycznego Ukrainy, przez największe spółki Skarbu Państwa z sektora paliwowo-energetycznego. Dokument sygnowali przedstawiciele PGE, Orlenu, Enei i Tauronu.

– Nie wyobrażam sobie, żeby polskie firmy nie brały udziału w odbudowie Ukrainy. Dzisiejsza deklaracja współpracy naszych największych spółek energetycznych to jasny sygnał dla świata: Polska ma potencjał, know-how i determinację, by stać się kluczowym hubem gospodarczym i technologicznym dla powojennej transformacji naszego sąsiada – powiedział obecny przy podpisaniu deklaracji Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.