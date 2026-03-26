O tym, jak pogodzić potrzeby biznesu z oczekiwaniami pracowników, będą rozmawiać uczestnicy 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Coraz większego znaczenia nabierają modele pracy zdalnej i hybrydowej, a także zatrudnienie projektowe i rozwój tzw. gig economy. Z jednej strony zwiększają one elastyczność i dostęp do talentów, z drugiej – rodzą pytania o stabilność zatrudnienia, poziom ochrony pracowników i długofalową produktywność. Wyzwania te pogłębiają niekorzystne trendy demograficzne – starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba osób aktywnych zawodowo.
Pracodawcy poszukują dziś nie tylko umiejętności technologicznych, ale również zdolności adaptacyjnych, pracy w zespołach rozproszonych oraz podejmowania decyzji w warunkach niepewności.
Wyzwania te stawiają przed systemem edukacji konieczność dostosowania programów kształcenia do realiów gospodarki przyszłości. Coraz większą rolę odgrywa praktyczne przygotowanie do pracy, współpraca uczelni z biznesem oraz rozwój kompetencji miękkich i interdyscyplinarnych.
Do Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostał niespełna miesiąc (22-24.04.2026). To moment, w którym debata o przyszłości rynku pracy nabiera szczególnego znaczenia.
