Przez większą część dnia notowania złotego pozostawały stabilne. Dopiero w godzinach popołudniowych siłę odzyskał dolar. W efekcie umocnił się względem krajowej waluty, powracając powyżej poziomu 3,88 zł. Nieco więcej płacono za euro, które zwyżkowało do prawie 4,19 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego ustabilizowały się w okolicach 4,38 zł.

Stonowane nastroje na rynku walutowym

Z początkiem nowego tygodnia nastroje na globalnym rynku uległy pogorszeniu, co jednak nie wywołało gwałtownych wahań na rynku walutowym. Inwestorów wprawdzie zmroziła weekendowa zapowiedź Donalda Trumpa, że wzajemne cła, które mają zostać ogłoszone w tym tygodniu, obejmą wszystkie kraje, z którymi USA utrzymują stosunki handlowe, ale w przeciwieństwie do giełd reakcja na rynku walutowym była mocno stonowana. Notowania pary EUR/USD uniknęły gwałtownych zmian i ustabilizowały się nieco powyżej poziomu 1,08. Do czasu ogłoszenia szczegółów dotyczących nowych ceł przez amerykańską administrację nie można jednak wykluczyć powrotu nerwowych wahań, bo sytuacja na rynkach cały czas wydaje się być mocno napięta.