Co może zmienić opinie Polaków

– Wejście do strefy euro to szansa czy ryzyko? Wyniki badania pokazują obawy i wątpliwości, ale również nadzieje, m.in. na umocnienie naszej pozycji w Unii – zaznacza Anna Bichta, prezeska Fundacji THINK! – Obawiamy się wzrostu cen i inflacji, co odbije się na podniesieniu kosztów życia zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Choć widzimy też plusy, Polacy spodziewają się raczej negatywnych skutków przyjęcia europejskiej waluty – podsumowuje.

Jednocześnie Bichta zaznacza, że ponieważ największe opory budzi w nas zwykle to, czego dobrze nie znamy, to dobrym sposobem na osłabianie lęku i zmianę poparcie dla euro byłaby informacja, merytoryczna dyskusja, więcej wiedzy, na czym polega proces przyjęcia wspólnej waluty oraz co oznaczał i czym skutkował w krajach, które już tego dokonały.

Czytaj więcej Świat Ostatni dzwonek dla przemysłu Starego Kontynentu Brytyjczyków nie ma już w Unii, więc to na Polsce spoczywa misja przekonania reszty Wspólnoty do liberalizacji jednolitego rynku. W innym przypadku zniknie i to, co zostało z produkcji w UE.

Efekt cappuccino i ceny w sklepach

– Tak duże obawy Polaków dotyczące euro muszą wynikać z niewiedzy – komentuje też Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club. – Doświadczenia innych krajów pokazują, że dynamika rozwoju gospodarczego zyskuje po wprowadzeniu wspólnej waluty, a nie traci. Przedsiębiorstwom tak naprawę łatwiej jest prowadzić wymianę handlową z resztą świata, a nie trudniej – zaznacza.

Bernatowicz przyznaje, że lęki przed inflacją mogą wynikać z tzw. efektu cappuccino, gdy przy zmianie waluty dochodzi do zaokrąglania w górę cen w sklepach, co jest szczególnie zauważalne w przypadku dóbr codziennego użytku.

– Ale minusy nie powinny przesłaniać plusów. Zwłaszcza w kontekście obecnych ryzyk geopolitycznych, gdy widzimy, że w przypadku kryzysów złoty traci na wartości znacznie mocniej niż euro. Moim zdaniem, gdyby ruszyć z kampanią informacyjną na temat euro, opinie Polaków zapewne by się zmieniły – ocenia Bernatowicz.