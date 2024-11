Notowania EUR/USD ostro zniżkują drugi miesiąc. Przed tygodniem EUR/USD odbił jednak od 1,05, natomiast opór na 1,06 powstrzymał odreagowanie. Wygląda na to, że notowania eurodolara będą zmierzać do ponownego testu 1,05.

Szerokie umocnienie dolara odbija się na złotym. USD/PLN zwyżkuje w czwartkowe przedpołudnie o 0,5 proc., do 4,13 zł, sięgając szczytów sprzed tygodnia. Złoty traci też do euro, kosztującego 4,34 zł, co oznacza zwyżkę o 0,25 proc.

Rekordy w ostatnich dniach bije bitcoin. Dziś kurs największej kryptowaluty zwyżkuje o kolejne 3,5 proc., do 97,48 tys. dolarów.