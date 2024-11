Największa kryptowaluta zwyżkuje dziś nawet o 5 proc. i przekracza 93 tys. dolarów, ustanawiając nowe rekordy. W siłę rośnie też dolar. Kurs EUR/USD przy spadku o blisko 0,5 proc. osuwa się do 1,057 dolara za euro. Oznacza to, że eurodolar od początku roku spadł już o 4,25 proc.

Złoty jednak pozostaje dziś całkiem stabilny. Kurs USD jest co prawda wyżej niż we wtorek na zamknięciu, ale zwyżka USD/PLN sięga jedynie 0,2 proc., do 4,106 zł. Notowania EUR/PLN zniżkują z kolei o 0,26 proc., do 4,34 zł.