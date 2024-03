Przed dzisiejszą sesją na rynku walutowym trudno było spodziewać się fajerwerków. I faktycznie ich zabrakło. Nie zmienia to jednak faktu, że złoty pozostaje nadal mocny, a we wtorek nawet jeszcze nieznacznie poprawił swoją pozycję.

Ograniczona zmienność złotego

Po południu dolar był wyceniany na 3,97 zł czyli o 0,2 proc. mniej niż wczoraj. Euro taniało o 0,1 proc. i jego wycena znów zeszła poniżej 4,32 zł.

- Wtorkowa sesja nie przynosi większych zmian na złotym. Polska waluta cechuje się ostatnio ograniczoną zmiennością, częściowo w wyniku małych zmian eurodolara. Bieżący tydzień makro ma jednak potencjał przynieść nowe impulsy do handlu — wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Rynek walut czeka na sygnał z banków centralnych

We wtorek tych impulsów zdecydowanie zabrakło. Finalne odczyty indeksów PMI w Europie to było bowiem za mało by rozruszać rynek. Inna sprawa, że inwestorzy czekają na zdecydowanie ważniejsze wydarzenia.