Złoty coraz mocniejszy. Za dolara tak mało nie płacilismy od 4 miesięcy

Jak wynika z opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych, inflacja w USA zmalała w październiku do 3,2 proc. rok do roku z 3,7 proc. we wrześniu, nieco bardziej niż szacowali ekonomiści. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny się nie zmieniły, podczas gdy we wrześniu wzrosły o 0,4 proc. Wcześniejsze dane wskazywały na postępujące ochłodzenie na amerykańskim rynku pracy. Wcześniej to właśnie zaskakująco szybki wzrost zatrudnienia i płac był źródłem obaw, że Fed nie będzie mógł szybko ogłosić zwycięstwa w walce z inflacją.

Słaby dolar to paliwo dla złotego

Deprecjacja dolara to otoczenie korzystne dla tzw. ryzykownych aktywów, w tym akcji i walut z państw zaliczanych do rynków wschodzących. W Polsce przejawia się to tym, że złoty umacnia się nie tylko wobec dolara, ale też wobec euro. W poniedziałek za euro było trzeba zapłacić niespełna 4,37 zł, najmniej od pierwszych miesięcy pandemii Covid-19 w 2020 r.

Polskiej walucie, oprócz wzrostu apetytu na ryzyko na światowym rynku, sprzyjają czynniki lokalne: płynące z Rady Polityki Pieniężnej sygnały stabilizacji stóp procentowych przez dłuższy czas, oczekiwania na odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy oraz poprawiające się saldo rachunku obrotów bieżących Polski.