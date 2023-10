Po południu kurs USD/PLN zwyżkuje o 1,2 proc., do 4,23 zł, a euro umacnia się o 0,7 proc., do 4,45 zł. Notowania głównej pary walutowej maleją o 0,5 proc., do 1,05 dolara za euro. Kurs EUR/USD wraca więc do ostatnich dołków, a zmiana zachowania rynku walut współgra ze zwyżkami rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Oprocentowanie papierów dziesięcioletnich wspina się w środę powyżej 4,92 proc., ustanawiając nowe rekordy.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Dane gospodarcze Bezprecedensowa fala optymizmu. Nastroje konsumentów są najlepsze od dwóch lat W październiku już 12 raz z rzędu poprawiły się nastroje w gospodarstwach domowych. Przyczynił się do tego spadek inflacji przy szybkim wciąż wzrośnie płac. Tak konsekwentnego przypływu optymizmu – a raczej odpływu pesymizmu – GUS nie odnotował nigdy wcześniej.

Gorąco na Bliskim Wschodzie

Nastroje na rynkach miała poprawić środowa wizyta amerykańskiego prezydenta w Izraelu, ale jak na razie trudno o tym mówić. - Eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie postępuje, nawet pomimo wizyty Joe Bidena w Izraelu oraz planie odwiedzenia pobliskich państw – komentuje Michał Stajniak z XTB.

Czwartkowe dane

W czwartek z rana Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, a także o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 r.