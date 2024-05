Jak takie nieprzygotowanie może wyglądać w praktyce?

Jako przykład podać mogę problemy przy wdrażaniu systemów CLM (Contract Lifecycle Management), czyli zaawansowanych systemów do kompleksowego zarządzania umowami. Firmy np. nie są w stanie wskazać wszystkich umów, które mogłyby migrować do tego rozwiązania technologicznego, nie dysponują biblioteką klauzul, a umowy nie są wystandaryzowane. Wreszcie, nie są w stanie wyciągnąć z umów tzw. meta danych. Szybka decyzja o transformacji kończy się często zastopowaniem lub rezygnacją ze zmian, co też wielokrotnie obserwowałem. Tymczasem, wystarczyłby wstępny projekt, w ramach którego zdefiniowano by model organizacyjny, narzędzia do wdrożenia i cele transformacji. Określenie tych ostatnich często zaś kuleje.

Jakie powinny to być cele?

Wśród nich bezwzględnie znajdować się musi satysfakcja końcowego użytkownika. Kluczowy jest także właściwy dobór partnera wdrożeniowego.

Pomówmy na koniec o konkretnych narzędziach, których wdrożenie może być dobrym pomysłem dla unowocześnianego działu prawnego. Jakie by pan wskazał?

Po pierwsze: asystenci AI, tzw. legal AI assistant, o których już mówiliśmy, a wspierający tworzenie umów. Drugi kluczowy obszar to wsparcie zarządzania tymi umowami. Firmy, proszące PwC o pomoc, nie są przeważnie w stanie odpowiedzieć na trzy proste pytania: ile zawartych mają umów, gdzie są te umowy i co w nich jest. Tymczasem właśnie CLM pozwala na kompleksowe zarządzanie nimi od ich powstania do rozwiązania – każdą umową, jaką firma posiada w centralnym repozytorium dokumentów. Pokazuje to, że takie programy stają się niezbędne w pracy nowoczesnej firmy, dotrzymującej kroku zmianom technologicznym.