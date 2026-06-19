Spółka podkreśliła, że decyzja o powołaniu Miętka zapadła w czwartek, jednak uchwała w tej sprawie weszła w życie w piątek. Przewoźnik wskazał, że Leszek Miętek przez wiele lat pełnił funkcję przedstawiciela załogi w radach nadzorczych PKP S.A. i PKP Cargo.

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– Od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1983 r., jest związany z kolejnictwem, wykonując zawód maszynisty pojazdów trakcyjnych. Obecnie jest zatrudniony w PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji na stanowisku starszego maszynisty. Od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność społeczną, reprezentując interesy pracowników sektora kolejowego – podało PKP Cargo.

Kim jest Leszek Miętek

Miętek od 2005 r. pełni funkcję prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jest także przewodniczącym branży „Transport” oraz członkiem Prezydium OPZZ.

Spółka podkreśliła, że Miętek jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, które ukończył w 1983 r. w specjalności eksploatacja i naprawa spalinowych pojazdów trakcyjnych. Ukończył również studia wyższe na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Szkoły Zarządzania na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie personelem. PKP Cargo zaznaczyło także, że posiada on egzamin Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

PKP Cargo zwiększa udział w rynku przewozów

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A., posiadająca 33,01 proc. udziałów w kapitale. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 9,88 proc. udziałów, a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc.

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W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku, co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc. rok do roku.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy i morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.