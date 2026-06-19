Zmiany w PKP Cargo. Leszek Miętek został członkiem rady nadzorczej
Spółka podkreśliła, że decyzja o powołaniu Miętka zapadła w czwartek, jednak uchwała w tej sprawie weszła w życie w piątek. Przewoźnik wskazał, że Leszek Miętek przez wiele lat pełnił funkcję przedstawiciela załogi w radach nadzorczych PKP S.A. i PKP Cargo.
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– Od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1983 r., jest związany z kolejnictwem, wykonując zawód maszynisty pojazdów trakcyjnych. Obecnie jest zatrudniony w PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji na stanowisku starszego maszynisty. Od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność społeczną, reprezentując interesy pracowników sektora kolejowego – podało PKP Cargo.
Miętek od 2005 r. pełni funkcję prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jest także przewodniczącym branży „Transport” oraz członkiem Prezydium OPZZ.
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Spółka podkreśliła, że Miętek jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, które ukończył w 1983 r. w specjalności eksploatacja i naprawa spalinowych pojazdów trakcyjnych. Ukończył również studia wyższe na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Szkoły Zarządzania na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie personelem. PKP Cargo zaznaczyło także, że posiada on egzamin Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A., posiadająca 33,01 proc. udziałów w kapitale. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 9,88 proc. udziałów, a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc.
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W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku, co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc. rok do roku.
Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy i morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.
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