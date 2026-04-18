Prace wiertnicze pod Pisarzową prowadzone były przez 10 miesięcy przy użyciu tarczy TBM „Jadwiga” – maszyny, która waży 2,5 tys. ton i mierzy prawie 11 m średnicy. Od czerwca 2025 r. pokonała ona 3750 m pod ziemią, między miejscowościami Męcina i Mordarka. W rekordowym dniu maszyna pokonała pod ziemią dokładnie 46 m.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wydrążony

Przy realizacji inwestycji, obok „Jadwigi”, pracowała jeszcze jedna tarcza TBM – „Kinga”, która już wcześniej zakończyła drążenie tunelu ewakuacyjnego.

– Zakończenie pracy maszyn TBM nie oznacza końca robót przy budowie tuneli. Przed wykonawcami działania związane z budową połączeń pomiędzy obiektem kolejowym i ewakuacyjnym, a także prace wykończeniowe związane z budową torów, sieci trakcyjnej, systemów bezpieczeństwa i sterowania ruchem pociągów. Ostatnim akordem przed oddaniem trasy do eksploatacji będą odbiory oraz certyfikacje – informuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w specjalnym komunikacie poświęconym zakończeniu drążenia najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce.

Pociągi z Krakowa do Zakopanego pojadą szybciej

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce to element projektu „Podłęże–Piekiełko”. W jego ramach powstać ma łącznie 20 tuneli o różnej długości, z których 16 przeznaczonych będzie dla pociągów, a 4 służyć będą ewakuacji. Długość wszystkich podziemnych budowli ma przekroczyć 31 km.

– To pierwszy wydrążony tunel kolejowy dla projektu „Podłęże–Piekiełko”. Równolegle budujemy dziesiątki mostów, wiaduktów i innych ważnych obiektów inżynieryjnych. Sprawne tempo realizacji tej największej inwestycji kolejowej w kraju to dobra wiadomość – przyznał Marcin Mochocki, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., cytowany w komunikacie spółki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Składa się, jak informuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., „[…] z modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka–Nowy Sącz i budowy 58 km nowej linii, łączącej docelowo Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu powstanie nowe połączenie z Podhalem i Sądecczyzną”.

Dzięki modernizacji i rozbudowie linii kolejowej pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się tu z prędkością do 160 km/h. To natomiast znacznie skrócić ma czas podróży pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza (do ok. 60 minut) oraz z Krakowa do Zakopanego (do ok. 90 minut).