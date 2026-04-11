Dyrektorką hotelu została Barbara Garczyńska, menedżerka od lat związana z marką Gołębiewski. Jak informuje Business Insider, Garczyńska przez 9 lat pracowała na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Pełniła też funkcję prodziekana ds. dydaktyki. Później związała się z hotelem Gołębiewski w Karpaczu, gdzie zaczynała jako sales & marketing manager, by po kilku latach objąć stanowisko sales & marketing director. W 2023 r. pracowała też jako export sales manager w firmie Alu-Lids.

Największy hotel w Polsce wchodzi w finałowy etap

Nowy obiekt w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) ma być inwestycją o wyjątkowej skali nie tylko w kraju, ale również w Europie. Hotel będzie dysponował 1,2 tys. pokojami i będzie w stanie przyjąć jednocześnie 3 tys. gości. To największy tego typu obiekt w Polsce. Na terenie hotelu znajdzie się też rozbudowana strefa SPA i wellness, nowoczesne zaplecze konferencyjno-eventowe oraz liczne atrakcje rekreacyjne i rozrywkowe. Barbara Garczyńska podkreśla, że obiekt ma przyczynić się do rozwoju regionu, lokalnego rynku pracy oraz sektora turystycznego.

Trwa nabór pracowników do nowego obiektu

Jednym z pierwszych zadań nowej dyrektorki jest skompletowanie zespołu, który będzie odpowiadał za codzienne funkcjonowanie hotelu. Dlatego równolegle z końcowymi przygotowaniami inwestycji trwa intensywna rekrutacja.

Hotel szuka pracowników na wiele stanowisk, od zaplecza gastronomicznego po obsługę gości i zaplecze techniczne. Poszukiwani są kucharze, kelnerzy, barmani, cukiernicy, sushi masterzy, kierownicy zmiany kuchni, pracownicy ochrony, pralni i służby pięter, a także specjaliści do realizacji wydarzeń. Dokładna data otwarcia obiektu nie została jeszcze podana.