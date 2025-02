Odbiciem rynku przewozów towarowych jest sytuacja spółki PKP Cargo, której w lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne po wcześniejszej zapowiedzi zwolnień grupowych obejmujących do 30 proc. zatrudnionych. Przewoźnika czeka teraz szereg wyzwań związanych z poprawą kondycji ekonomicznej i dostosowania do aktualnej sytuacji rynkowej. To m.in. dezinwestycje zbędnego taboru, a także ograniczenie nakładów inwestycyjnych.

Rzucą miliardy złotych na tory

Tymczasem dla sprawniejszego funkcjonowania przewozów zarówno pasażerskich, jak i towarowych, kluczowe znacznie będzie mieć zwiększenie efektywności rozbudowy infrastruktury. Jej zarządca – spółka PKP Polskie Linie kolejowe (PLK) – chce w tym roku ogłosić postępowania warte 15 mld zł. Już w styczniu uruchomione zostały przetargi o łącznej wartości 10 mld zł. – Zrealizowaliśmy dwie trzecie minimalnego planu, jaki określiliśmy sobie na ten rok – powiedział w Warszawie podczas poniedziałkowego kongresu EEC Trends Piotr Wyborski, prezes PLK, zapowiadając kontynuację wieloletniego programu rozbudowy infrastruktury kolejowej.

Do tej pory inwestycje były dramatycznie spowolnione przez opóźnienia w transferze środków unijnych do Polski przy jednoczesnym braku mechanizmów finansowania inwestycji kolejowych z budżetu państwa. Teraz mają nabierać tempa: rządowe plany zakładają, iż w latach 2027–2028 nastąpi kumulacja wydatków inwestycyjnych PLK na poziomie około 18 mld, a nawet 20 mld zł rocznie.

Na razie obecny rok zdominował gigantyczny, wart 6 mld zł przetarg na modernizację odcinka Rail Baltica Białystok–Ełk. To jednocześnie największy przetarg w historii PLK. Na pierwszy kwartał zaplanowano kolejne postępowania dla odcinka należącego do projektu Podłęże–Piekiełko o wartości 2,3 mld zł, na odcinek Tymbark–Limanowa za 1,3 mld zł oraz na przebudowę odcinka Skierniewice–Czachówek Wschodni (o wartości ok. 1,4 mld zł).