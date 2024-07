To niekoniecznie dobra wiadomość dla pasażerów, którzy muszą się tłoczyć, nie mówiąc już o opóźnieniach lotów, tym razem spowodowanych głównie burzami. I nie jest to tylko problem stołecznego portu.

Lotnisko Chopina w Warszawie z rekordem odprawionych pasażerów. Powód do dumy i zobowiązanie

W Warszawie w czerwcu odprawiono 2,005 mln osób, czyli o 10,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku i o ponad 12 proc. więcej w porównaniu z czerwcem 2019 r., czyli okresem przed pandemią. W pierwszym półroczu 2024 roku Lotnisko Chopina odprawiło 9 738 175 osób – o ponad 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku i prawie 17 proc. więcej niż w ubiegłym roku — informuje port w komunikacie. Rekordowy był 28 czerwca – odprawiono wówczas najwięcej pasażerów w ciągu jednej doby, bo prawie 75 tys. osób. Czyli tyle, ile np. na największym francuskim lotnisku – Charles de Gaulle.

– Tak olbrzymie wzrosty to powód do dumy, ale również zobowiązanie do dalszego rozwoju, zarówno pod względem jakości usług, jak i pod względem możliwości naszego portu lotniczego. Dlatego tak istotna dziś jest nasza strategia, skoncentrowana na modernizacji i inwestycjach w nowoczesną infrastrukturę – skomentował wyniki Adam Sanocki, Członek Zarządu PPL S.A.

Ruch biznesowy na Lotnisku Chopina wraca powoli

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. ze stołecznego portu najwięcej pasażerów podróżowało w ruchu tradycyjnym – 6,035 mln osób, o ok. 250 tys. mniej niż w 2019 roku. To zjawisko, które także powtarza się w innych europejskich portach, bo powrót ruchu biznesowego jest wolniejszy niż jest to w przypadku podróży w celach turystycznych. Największy przyrost liczby pasażerów względem przedpandemicznego okresu nastąpił w segmencie czarterów. W bieżącym roku rejsami czarterowymi podróżowało 1,234 mln osób, czyli o 47 proc. więcej niż w 2019 r. Z rejsów niskokosztowych skorzystały 2 463 110 osoby, stanowi to wzrost o blisko 68 proc. w odniesieniu do pierwszego półrocza roku 2019.