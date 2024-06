Pijany pasażer na pokładzie, to kłopot ,a często wręcz zagrożenie bezpieczeństwa lotu. Może się awanturować, coraz częściej też słyszymy o przypadkach wszczynania bójek z pracownikami pokładu, bądź współpasażerami. Utrudnia to pracę załogom, a w ekstremalnych warunkach naraża przewoźników na dodatkowe koszty, bo na przykład jednym wyjściem z niebezpiecznej sytuacji jest nieplanowane lądowanie. Chociaż ostatnio coraz częściej obciążają nimi awanturników. Pijany na pokładzie jest niebezpieczny, bo nieprzewidywalny. Zdarzały się przypadki, kiedy osoby takie chciały np otwierać drzwi w samolocie, paliły papierosy, dobijały się do kokpitu.